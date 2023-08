Flohmarkt Horster Mitte am verkaufsoffenen Sonntag mit Klöße-Essen und kleiner Weinprobe

Dieses Mal wird er in den verkaufsoffenen Sonntag in Gelsenkirchen-Horst eingebunden sein. Das bedeutet: Die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags und des Flohmarkts können gemütlich zwischen beiden Veranstaltungen hin und her pendeln. Ein Gewinn für alle!

Außerdem hat der Flohmarkt noch zwei kleine Überraschungen im Programm: von 12 Uhr bis 14 Uhr findet ein Klöße-Essen statt, und um 15 Uhr wird eine kleine Weinprobe auf dem Flohmarkt veranstaltet werden. Beim Klöße-Essen kann gewählt werden Zwischen Klos mit Pilz-Rahmsauce für 10,50 Euro, Klos mit Schweinebraten für 12,50 Euro und Klos mit Putengeschnetzeltem für 12,50 Euro. Die Weinprobe kostet 6 Euro. Für beide Veranstaltungen ist eine Voranmeldung erforderlich!

Der Flohmarkt findet am 24. September, in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Horster Mitte, Schmalhorststraße 1c, 45899 Gelsenkirchen. Anmeldung unter: Flohmarkt@vvv-horstermitte.de, Tel.: 0157 50167908. Die Standgebühr beträgt 5 Euro pro Meter; für Kinder beträgt sie 2 Euro pro Meter. Der Aufbau findet ab 10 Uhr statt.

Hier gibt es den Flyer