Frauenfeindliche Hetze in Russland und die Antwort von ICOR-Mitgliedern

„Am 16. April hielten wir in Tscheljabinsk eine Massendemonstration zur Verteidigung des Feminismus ab, die in den Medien sehr breit gestreut wurde. Die größte Veröffentlichung in den Medien erzielte 373.000 Aufrufe. Viele Publikationen sind kleiner, auch in im Westen geförderten Organisationen, wie dem Feministischen Antikriegswiderstand, (der allerdings praktisch keine eigenen Aktivistinnen in Russland hat) oder Seiten rund um Nawalny. Auch zu diesem Thema haben wir eine Reihe von medienwirksamen Aussendungen von Flugblättern und anderen Veranstaltungen durchgeführt. Mit all dem erregten wir die Aufmerksamkeit des in Russland verbotenen „Männerstaates“ Pozdnyakov (im Exil in Polen) und einer Reihe anderer nationalistischer antifeministischer Ressourcen, die ihre Kritik unsere Aktivitäten ebenfalls öffentlichkeitswirksam machten. Offenbar wird die russische Regierung den Feminismus in naher Zukunft nicht verbieten. Aber es gibt leider auch schlechte Nachrichten in dieser Angelegenheit: Aggressive antifeministische Propaganda verbreitet sich in einer Reihe von Medien.“

Die Genossen setzen sich mit frauenfeindlichen Positionen in der bürgerlichen Propaganda auseinander: Da ist beispielsweise ein reaktionäres YouTube-Video, das in seiner Beschreibung die folgende Position vertritt, die das reaktionäre Gebräu aus Revisionismus und Chauvinismus aufzeigt: „Der Geschlechterradikalismus von Frauen ist ein hässliches Produkt des Westens. Historisch gesehen entstand der Feminismus aus einer neofaschistischen Bewegung, die Anfang des letzten Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten im New Yorker Stadtteil Greenwich Village von Terroristen und Lesben gegründet wurde. Sie zählten die westeuropäische Revolutionärin Rosa Luxemburg zu ihren Unterstützern, obwohl sie jede Verbindung zum Feminismus kategorisch ablehnte und die Institution der traditionellen Familie stark unterstützte. Sie begrüßte auch die gesellschaftlichen Veränderungen in Russland, wo sie erstmals in der Weltfrauen erhielten absolut gleiche Rechte wie Männer.

Der moderne Feminismus in Russland ist eine künstliche Erziehung von außen, die nichts mit dem Schutz von Frauenrechten zu tun hat. Zu den Sponsoren und Kuratoren der russischen feministischen Bewegung gehört die US-amerikanische Agentur für internationale Entwicklung, USAID, die es seit der Jelzin-Ära geschafft hat, Dutzende feministischer Organisationen in unserem Land zu gründen. Sie sind Gegner unseres SVO in der Ukraine, und eine der Aktivistinnen zeigte sich während des jüngsten Terroranschlags in St. Petersburg, bei dem ein Militärkommandant getötet wurde. Vom Feminismus zum Terrorismus – ein Schritt, oder werden die Begriffe schon lange durcheinander gebracht? …"

Die Genossen der ICOR antworten: „Überspringen wir den Inhalt des Videos. Es ist Unsinn, dass Frauen auf einmal alle Rechte "gegeben" wurden und die Frage der Frauenrechte in Russland angeblich nie stand. Die Frauenaufstände in Tscheljabinsk 1915 und 1916 lassen grüßen, ebenso wie andere Proteste für die Freiheit der Frau in Russland. ...

Erstens entstand die erste Welle des Feminismus mehrere Jahrzehnte vor dem Faschismus, das heißt, im Prinzip könne daraus nichts neofaschistisches entstehen. Zweitens ist die erste Welle des Feminismus (Suffragismus) im Allgemeinen kein Feminismus im modernen Sinne. Darüber hinaus gab es keine Terroristen und Lesben darin. ... Drittens hat sich Rosa Luxemburg nicht zielgerichtet mit Frauenfragen auseinandergesetzt (nicht ihr Profil, sie ist Theoretikerin des Imperialismus und der nationalen Frage), … und sie hat nie die ‚traditionelle Familie‘ unterstützt. Sie hat die Scheidungsfreiheit befürwortet, die Abschaffung des Ehegattenvorrangs an den Kindern, die Gleichstellung der Rechte verheirateter und unehelicher Kinder und war auch Mitglied der SPD, deren Vorsitzender August Bebel war, der sich nicht nur direkt mit Frauenfragen befasste (Buch "Frau und Sozialismus") . Sie war aber in einer Reihe von Fragen im Allgemeinen eine Anti-Traditionalistin. Hier hat sich Clara Zetkin, eine Kollegin und Freundin Luxemburgs, direkt mit Frauenproblemen auseinandergesetzt, insbesondere zu gemeinsamen Projekten zur Frauenbefreiung in Sowjetrussland und Parteien in Westeuropa. Angesichts der Meinungsverschiedenheiten zwischen Lenin und Luxemburg in der nationalen Frage begrüßte sie die gesellschaftlichen Veränderungen in Russland. …

Der moderne Feminismus in Russland entstand in der Breschnew-UdSSR im weiblichen Teil der Dissidentenbewegung. Offensichtlich hat unter Jelzin niemand aus dem Ausland den Feminismus zu uns gebracht.“

In naher Zukunft wird sich unser Frauenflügel im Kampf gegen das Gesetz zum Verbot kinderfreier Propaganda engagieren.