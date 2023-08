Glück Auf! Kommt zur internationalen Bergarbeiterkonferenz!

"Da treffen sich die Bergleute der Welt und positionieren sich z. B. gegen den ungerechten Krieg in der Ukraine, wo russische und ukrainische Bergleute aufeinander schießen sollen. Das wird ein starkes Signal für den Frieden, wenn sich da ukrainische und russische Bergleute die Hand geben". Manch einer bekam da trotz der Uhrzeit (die ersten kamen 5 Uhr zur Schicht) leuchtende Augen.

Zum Thema Zusammenschluss meinte einer, dass man keine drei Leute unter einen Hut bekommt, aber der Gedanke an einen internationalen Zusammenschluss der Arbeiter ein toller Gedanke sei. 95 Prozent der angesprochenen nahmen den Einladungs-Flyer - das zeigt das große Interesse der Bergleute an der Konferenz.

Interessant ist der Einsatz von Bergbau-Azubis aus Dortmund, die hier gerade zum Lehrgang sind, weil es in NRW keinen aktiven Schacht mehr gibt.

Wir boten allen direkt an, ein Ticket zu kaufen. Das machte erstmal noch keiner, aber was ist nicht ist, kann ja noch werden. Uungefähr zehn Kumpel spendeten 14,14 Euro. Und zwei möchten in Verbindung bleiben.