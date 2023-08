Gedenkstätte KZ Buchenwald

Hausverbot für Anatole Braungart im Eilverfahren aufgehoben!

Am 29. August hat das Weimar in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren das Hausverbot der Stiftung Buchenwald gegen Anatole Braungart außer Kraft gesetzt (Aktenzeichen: 8 E 1294/23 We).

Von Rechtsanwaltskanzlei Meister & Partner