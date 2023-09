Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen

Viele Leute haben von der „gläsernen Decke“ gehört, aber sie dachten, das sei alles gespenstisch, nur Märchen aus dem Internet von Feministinnen. „Arbeite einfach hart auf Augenhöhe mit Männern, dann wirst du Erfolg haben“, sagten sie. Allerdings: Eines der Mädchen, die im Tscheljabinsker Unternehmen ChEMK arbeiteten, erzählte eine persönliche Geschichte über einen Zusammenstoß mit einer „Glasdecke“.

Jeder Mitarbeiter muss beurteilt werden, daher gibt es in der Produktion eine Tarif-(Qualifikations)-Kategorie – dies ist ein Indikator, der die Komplexität der geleisteten Arbeit und den Qualifikationsgrad des Arbeiters charakterisiert. Die Höhe der Vergütung hängt direkt von der Kategorie ab, die dem Mitarbeiter des Unternehmens zugeordnet wird. Dieser Indikator wird nach dem Tarif-Qualifikationsleitfaden ermittelt, der eine Liste der bestehenden Berufe und Arbeitsarten sowie die für die Ausübung dieser Arbeiten erforderliche Kategorie enthält.

So steht es zumindest auf dem Papier. Doch wer bestimmt das Qualifikationsniveau?

„Der Eigentümer des Unternehmens sowie ein Vertreter der Gewerkschaftsorganisation der Arbeiter sollten an diesem Prozess teilnehmen.“

„Vor kurzem habe ich erfahren, dass meine Kollegen 10.000 bis 15.000 Rubel mehr bekommen als ich, unter dem Vorwand, dass sie mehr als ein Jahr hier gearbeitet haben. Sie haben gesagt, sie haben es verdient. Es stellte sich heraus, dass ich ihrer Meinung nach für dieses Gehalt nicht genug für dieses Werk gearbeitet habe, und deshalb habe ich gekündigt“, teilte uns das Mädchen ihre Erfahrungen mit.

… Für die 6. Kategorie gibt es keine körperliche und schwere Belastung. „Meistens arbeiten Männer in der 6. Kategorie und Frauen in der 5. Kategorie, und dementsprechend ist das Gehalt der Männer höher. Es gibt auch Frauen mit einer 6. Kategorie, die aber auch die Arbeit eines Meisters verrichten, nur aus diesem Grund wurde sie ihnen zugewiesen. Frauen bei ChEMK können die 6. Kategorie NUR als Vorarbeiter der Brigade (mit doppelter Belastung) erreichen. Es gibt Reparatur- und Reparatur-Einsatzteams, in der Reparatur-Einsatzgruppe arbeiten Frauen mit der 5. Kategorie (ca. fünf Jahre) und die Männer mit der 6., obwohl einer von ihnen nur anderthalb Jahre arbeitete. Gleichzeitig haben ALLE Männer in der Reparatur- und Betriebsabteilung die 6. Kategorie. Sie erklären uns, dass man sich „auszeichnen“ muss, um in die 6. Kategorie zu gelangen.

Der Mann, der ihr das erzählte, wollte das Mädchen überreden, in der Fabrik zu bleiben, aber am Ende fing er an zu lachen. Er selbst wollte aufhören, wurde aber nur von dieser 6. Kategorie gehalten.

Dann beschloss das Mädchen, die übrigen Frauen der Fabrik zu befragen, und diese traurige Tatsache wurde bestätigt.“

Die Rote Fahne Redaktion schlägt dem Mädchen vor, bei der nächsten Gelegenheit nicht zu kündigen, sondern in der Fabrik zu bleiben, um den gemeinsamen Kampf von Männern und Frauen gegen ihren Kapitalisten zu führen!