Presseecho in Thüringen und darüber hinaus

Am 31. August erschien im Regionalteil Eisenach der Thüringer Allgemeinen Zeitung der Artikel "Konferenz der Bergarbeiter in Deutschland – Umweltzerstörung soll besprochen werden", den Rote Fahne News hier dokumentierte.

In der Sindelfinger Zeitung und in der Regionalseitung Gäubote wurde ein Leserbrief von Klaus-Jürgen Hampejs, Pressesprecher der Internationalen Automobilarbeiterkoordination Sindelfingen, veröffentlicht. Rote Fahne News dokumentiert ihn hier.

Auf der Plattform https://www.insuedthueringen.de kam dieser Bericht: "Was war los am Donnerstagnachmittag in der Bad Salzunger Innenstadt? Flaggen der kommunistischen Kleinpartei MLPD und der Industriegewerkschaften Metall und Bergbau, Chemie, Energie nebeneinander, dazu ein Banner, das vor einem '3. Weltkrieg' warnte – und Dutzende Demonstranten, die um das Goethepark-Center zogen. Da hat sich so mancher Kreisstädter gewiss gewundert, ob hier gleich die Revolution ausbricht." Wenn möglich, machen wir noch den Bericht in ungekürzter Form zugänglich.

Insgesamt entspricht das Echo in den Medien jedoch keineswegs der Bedeutung der Internationalen Bergarbeiterkonferenz. Pressevertreter aus der Region wollten zur Pressekoinferenz kommen und es gab offenbar Interventionen seitens der Redaktionen. Die großen Medien sehen es offenbar auch nicht für nötig an, über ein solches bedeutendes Ereignis der internationalen Arbeiterbewegung, das in Deutschland stattfindet, zu berichten. Wir fordern kritische Medienvertreter auf, sich vor Ort ein Bild zu machen und/oder sich für Informationen an den Pressesprecher der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung zu wenden.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung unter imcdo@gmx.de oder: Gerd Pfisterer Pressesprecher, Telefon: 0177/29 14 772