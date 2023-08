Dieser Rassenmord war für die Gesellschaft der Stadt sehr tragisch, und in der Nähe des Ortes, an dem Francois Ndzhelassili an einer Messerwunde starb, wurde spontan eine Gedenkfeier für ihn organisiert.

Einwohner von Jekaterinburg trugen Blumen dorthin. Menschen in Militäruniform versuchten, dieses Denkmal zu zerstören, aber die Einwohner der Stadt stellten es schnell wieder her. Parallel dazu verbreiten russische Nationalisten die Version, dass der schwarze Doktorand für seinen Mord selbst verantwortlich sei. Parallel dazu finden in allen Städten Russlands Razzien gegen illegale Einwanderer und Nicht-Russen statt. "Illegale" Einwanderer werden aus Russland abgeschoben, und diejenigen, die die russische Staatsbürgerschaft erhalten haben, werden zu Militäreinberufungsämtern gebracht und dort militärisch registriert.

Dies geschieht mit aktiver Unterstützung der Organisation „Russische Gemeinschaft“, die Gynäkologen in Tscheljabinsk angegriffen hat - wir haben dagegen protestiert - und denjenigen Rechtsbeistand geleistet hat, die am 8. Februar eine Schule in Tscheljabinsk angegriffen haben. Auch in Tscheljabinsk war ein schwarzer Schiedsrichter kürzlich bei einem Fußballspiel geschlagen worden. Und Anfang August schlugen zwei Männer ein Mädchen, weil „sie wie eine Jüdin aussah“.

Eine Organisation – das kürzlich wegen Fremdenfeindlichkeit in Kasachstan verbotene Medienunternehmen Tsargrad – schrieb, dass es besser wäre, wenn die Einwohner Jekaterinburgs, anstatt für die Rechte einer Frau zu kämpfen, ein Pogrom unter Nichtrussen organisieren würden. Laut Tsargrad sind es angeblich Nicht-Russen, die eine Gefahr für Frauen darstellen, und nicht die Regierung, die im Namen der Bevölkerungsvergrößerung Schwangerschaftsabbruch und Empfängnisverhütung verbietet und gleichzeitig Hunderttausende im verbrecherischen kolonialen imperialistischen Krieg gegen die Ukraine tötet.