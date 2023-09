Die besondere Verantwortung der Revisionisten nicht unterschätzen

Kritische Anmerkung zum Werbeartikel für den Liederabend

Zu einem der Werbeartikel auf Rote Fahne News schrieb Jupp Eicker eine kritische Anmerkung: "Es ist passend und wichtig, dass anlässlich des 50. Jahrestags des Militärputsches in Chile eine solche Veranstaltung stattfindet und der entsprechende Werbeartikel dazu. Kritisch anmerken möchte ich, dass die Hauptverantwortung und das Versagen der Revisionisten dafür, dass damals die Arbeiterklasse nicht rechtzeitig bewaffnet wurde, im Artikel nicht mal erwähnt wird. Im Artikel wird einseitig die Allende-Regierung verantwortlich gemacht, wenn es heißt: 'Statt die Massen auf den nahenden Bürgerkrieg, auf den notwendigen bewaffneten Kampf einzustellen, vertraute die Allende-Regierung auf die bürgerliche Armee, verbreitete Illusionen über die Rolle der Streitkräfte und entwaffnete so die Arbeiterklasse und die Massen'. Allende war kein Kommunist und die Regierung der Unidad Popular war eine Sammlung der Volkseinheit aus verschiedensten linken politischen Gruppen. In der Rote-Fahne-Beilage vom November 1973 befasste sich Willi Dickhut vor allem mit der Hauptverantwortung der chilenischen Revisionisten und ihrem Verrat am Marxismus-Leninismus seit dem XX. Parteitag der KPdSU und zerlegte allseitig die Illusionen vom 'Friedlichen Weg zum Sozialismus'. Nur auf dieser Grundlage lassen sich auch bei der Veranstaltung am 9. September konsequent die richtigen Lehren ziehen. Vielleicht lässt sich das in einem weiteren aktuellen Werbeartikel noch ändern. Ich wünsche der Veranstaltung viel Erfolg und viele, vor allem junge Besucher! Herzliche Grüße, Jupp.