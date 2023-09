Damazin: Frauen protestieren gegen den Krieg

Rund 100 Organisationen hatten am Sonntag zu einem Protest gegen Rassismus aufgerufen und rund 11.000 Menschen beteiligten sich an der Demonstration und Kundgebung in Helsinki. Die Demonstranten forderten von der Regierung, jetzt nicht nur Reden gegen Rassismus zu halten, sondern Programme zu entwickeln, wie konkret der Rassismus bekämpft wird. Auch die ultrarechte bis faschistische Finnen-Partei ist in der aktuellen Regierung vertreten, mehrere ihrer Minister mussten bereits zurücktreten.