David gegen Goliath - ein peruanischer Campesino gegen RWE

Am Dienstag waren in Chile mehr als 100.000 Lehrerinnen und Lehrer in mehr als 5.000 Schulen in den Streik getreten, nachdem sie unzufrieden waren, wie die Regierung auf ihre Forderungen reagiert hatte. Diese umfassen einen Aktionsplan für die zunehmende Gewalt an Schulen, die Zahlung von überfälligen Ruhestandsprämien, eine Änderung des Finanzierungsmodells des Bildungssystems, Maßnahmen zur Verringerung der Arbeitsbelastung der Lehrerinnen sowie die Reform des Ganztagsschulmodells. Am Freitag wurde der Streik nach einer Abstimmung unter den Lehrerinnen und Lehrern beendet, auch wenn die neue Antwort der Regierung noch nicht die Zustimmung der meisten Lehrer erhielt.