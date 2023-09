Fernsehtipp

"Deutsche Geheimdienstler und Diplomaten in Chile '73"

Am 5. September wurde in der Sendung "FAKT" des MDR eine sehr sehenswerte Dokumentation über den Putsch und die anschließende Militärdiktatur in Chile ausgestrahlt: "Deutsche Geheimdienstler und Diplomaten in Chile '73".

Korrespondenz aus Wuppertal