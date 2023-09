Die Band Gehörwäsche kommt nach Stuttgart und Tübingen

Auf ihrer Homepage schreiben sie: „Als Automobilarbeiter und Gewerkschafter singen Niko und Ulja Held darüber, wo am Fließband und im Lager der Schuh drückt. Gehörwäsche bezieht Position, legt sich an und bewahrt zugleich den Blick für die schönen Dinge des Lebens. 'Freiheit' und 'Kommunist' sind Songtitel und gelebte Ideale. Mit MC Augusto Stahlke aka AugiTropics am Schlagzeug / Cajon und Jonas Bareiter am Bass verbinden sich Rhythmus, eingängige Melodien und aussagekräftige Texte zu tanzbarer Musik.“

Der Jugendverband REBELL ist Veranstalter der Konzerte, am 15. September gemeinsam mit dem Arbeiterbildungszentrum Süd. Wir laden dazu ein, gemeinsam zu tanzen, tolle Musik und internationale Solidarität zu erleben. Mutige Azubis, rebellische Mädchen und Umweltfreunde werden sich in den Texten ebenso wiederfinden, wie alle, die nach einer Perspektive zum Kapitalismus suchen. Die Konzerte sind ein Gemeinschaftsprojekt, werden selbst organisiert und -finanziert. Es gibt Essen und Trinken und ein schönes Rahmenprogramm. Mit den Bands „Sündflut“ und „Kommando Umsturz!“ freuen wir uns auf zwei weitere engagierte Bands … . „Hope-Punk“ aus Bempflingen und antifaschistischer Rock aus Karlsruhe werden dem Publikum einheizen.

Die Konzerte stehen unter dem Motto: „Internationale Solidarität statt Rassismus“. Das trifft einen Nerv! Bei Umfragen liegt die AfD in Baden-Württemberg bei 19 Prozent. Die Politik der Bundesregierung ist Wasser auf ihre Mühlen. Öffentlich wurde über die Abschaffung des individuellen Asylrechts diskutiert; unter dem Stichwort „Clan-Kriminalität“ wird gegen Migranten gehetzt. Das Mittelmeer ist ein Massengrab. Währenddessen dürfen Konzerne die Welt ausbeuten und die Umwelt zerstören. Die Menschheit ist bedroht. Protest von links ist angesagt! Die Konzerte stehen für internationale Arbeitereinheit statt Krieg und Spaltung in Nationalitäten. Besonders laden wir Kolleginnen und Kollegen aus den Automobilbetrieben ein.

Der REBELL wird sich auch am weltweiten Aktionstag von Fridays for Future am 15. September beteiligen. Statt die Hoffnung zu fördern, dass die Umweltkatastrophe im Kapitalismus gelöst werden kann, steht er für eine Perspektive, den echten Sozialismus. Das Konzert im Anschluss ist auch eine tolle Möglichkeit, das kennen zu lernen, Fragen zu stellen und sich zu organisieren.

Das erste Konzert findet am Freitag, den 15. September, um 19 Uhr, im Arbeiterbildungszentrum Süd (Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart) statt. Der Eintritt beträgt 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). Karten gibt es bereits beim Jugendverband REBELL und im Arbeiterbildungszentrum Süd zu kaufen. Das zweite Konzert, am Samstag, den 16. September, beginnt um 18 Uhr an der Platanenallee an der Neckarbrücke in Tübingen. Es ist umsonst und draußen.