„Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ - Argumente für den Buchverkauf

Schneller als gedacht sind wir in die globale Umweltkatastrophe eingetreten. Die MLPD hat mit ihrer Redaktion Revolutionärer Weg in wenigen Monaten einen Ergänzungsband zum „Katastrophenalarm! ...“ erarbeitet unter dem Titel „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“. Beide Bücher gehören in die Hand von jedem, der die Menschheit retten will vor dem Untergang in der kapitalistischen Barbarei und einer globalen Umweltkatastrophe. Zum Vorverkauf des Ergänzungsbandes, Preisen und der Veranstaltung mit Buchvorstellung durch Stefan Engel nähere Infos hier.

Für den Verkauf beider Bücher unter Kollegen, in der Nachbarschaft, bei Verwandten, Buchhändler, an der Uni und auf Umweltdemos brauchen wir vielfältige Argumente. Die Rote Fahen und rf-news organisieren einen Austausch über den (Vor-)Verkauf und die Diskussionen dazu. Schickt uns eure besten Argumente!

Eine erste Zuschrift ging ein, die wir zur Diskussion stellen: "Ich habe schon zwei Vorbestellungen für das neue Buch. Meine Physiotherapeutin und mein Arbeitskollege sind in großer Sorge über die Umwelt und sehr interessiert. Im Nachhinein fiel mir allerdings ein, dass sie das Buch „Katastrophenalarm !...“ auch noch nicht kennen. Ich habe nochmal reingelesen und mir Argumente für den Verkauf herausgezogen, mit denen ich ansprechen will – gerade auch auf der Fridays-for-Future-Demo am 15. September:

Eine kapitalistische Gesellschaftsordnung, deren ganzes Dasein die Menschheit in eine latente Existenzkrise gestürzt hat, hat keine Existenzberechtigung! Das Buch lässt keine Zweifel offen: wenn wir die Umweltfrage dem herrschenden Gesellschaftssystem überlassen, wird die Menschheit in der kapitalistischen Barbarei untergehen. Wer das nicht will, muss sich mit dem Sozialismus befassen!

Panik oder Weltuntergangsstimmung müssen überwunden werden. Angesichts der Dimension des „Problems“, kann die Dimension der Lösung nur in einer revolutionären Umwälzung der gesamten Gesellschaft weltweit liegen: wir brauchen die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt!

Einmalig an diesem Buch ist, dass es die Leitlinie des dialektischen Materialismus verfolgt. So können den verschiedensten Studien und Umweltberichten die Erkenntnisse abgerungen und in einen systemischen Zusammenhang gestellt werden. So ist erst eine treffende Gesamteinschätzung möglich und entsprechende Schlussfolgerungen, was zu tun ist.

Die in der Gesellschaft vorherrschende bürgerliche Naturwissenschaft hat teilweise dialektisch-materialistische Einzelerkenntnisse gewonnen. Sie löst aber den Gesamtzusammenhang in eine Flut isolierter Einzelerkenntnisse auf. So kommt sie niemals zu den entscheidenden Schlussfolgerungen. Grund dafür ist, dass ihre entscheidende Triebkraft ist, die Erkenntnisse möglichst schnell und unmittelbar umzusetzen für Maximalprofitbringende Produkte für die Kapitalisten. So geriet die moderne Naturwissenschaft in eine Krise.

Wir brauchen eine Gesellschaft, in der eine dialektische, materialistische Methode die Grundlage der Naturforschung ist. Das muss eine Gesellschaft sein, die von einer wissenschaftlichen proletarischen, sozialistischen und kommunistischen Denkweise geleitet wird. Im Gegensatz zu einer »kapitalistischen Leitlinie« hat sie ein Interesse an der Rettung der Einheit von Mensch und Natur.

Statt den Menschen als Feind der Natur zu sehen, geht das Buch aus von der Theorie von Karl Marx und Friedrich Engels, dass Mensch und Natur eine grundlegende Einheit bilden. Nicht „der Mensch“, sondern der Kapitalismus ist der Feind von Mensch und Natur!

Das Buch "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" konnte seit Herausgabe 2014 einen wichtigen Beitrag leisten in der Überwindung einer Verdrängung der Umweltfrage in der Arbeiterbewegung.

„Es ist ausdrücklich eine Streitschrift, die sich in die Strategiedebatte um die Lösung der Umweltfrage einmischt und entschieden Position bezieht. Ein Buch, das desillusioniert, aber vor allem mobilisieren und schöpferisch die Vision einer künftigen Gesellschaft zeichnen soll, in der die Umweltfrage tatsächlich gelöst werden kann.“ („Katastrophenalarm! ...“, S. 9)

Du kennst dich wissenschaftlich gut aus in der Umweltfrage? Sehr gut. Dann ist jetzt die Zeit, mit jeglicher Illusion fertigzuwerden, dass eine globale Umweltkatastrophe im Kapitalismus lösbar sei. Diskutiere mit uns über die Lösung der Umweltfrage im Sozialismus.

