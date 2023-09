Die Rote Fahne Redaktion dokumentiert hier erste Stimmen:

Batta Ba Bayemi, von der ICOR¹-Mitgliedsorganisation UPC-Manidem aus Kamerun, erklärte: „Wir sind entzückt und stolz, dass eine solche United Front geschaffen wurde, um ganz umfassend und allseitig gegen den Imperialismus zu kämpfen. Aber wir sind auch sehr stolz, dass die Situation Afrikas im Schoß der United Front so ausführlich diskutiert wurde Eine neue Seite des Kampfes wird aufgeschlagen und wir sind stolz, ein Teil davon zu sein“.

Christian Link, Bergmann und Delegierter bei der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz (IMC), meint: „Es war gut, die Bedeutung und die Zusammenarbeit mit der United Front auf der 3. IMC gründlich zu beraten – es hat sich voll bestätigt, dass wir als Bergarbeiter eingestiegen sind“.²

Rainer Günther, Künstler aus Karlsruhe und Schöpfer der Gelsenkirchener Marx-Statue, zeigte sich beeindruckt: „Ich habe in den sechs Tagen der beiden Konferenzen zur internationalen Weltlage, zum solidarischen Streiten und zum Zusammenschluss auf höherer Ebene so viel gelernt wie sonst in einem Jahr“.

