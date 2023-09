Inselfest: Ausgelassener Tanz und lebhafte Debatte

Bereits Freitagabend reisten die ersten Helfer an, die Samstagvormittag mit anpackten. Angesichts des ungewöhnlich heißen Wetters wurden alle Pavillions herausgesucht und aufgebaut, die der Ferienpark zu bieten hat. Kaum waren alle Stände aufgebaut, wechselte bereits eine Espressomaschine am Flohmarktstand den Besitzer. Der benachbarte People-to-People-Stand bot eine Vielzahl hübschen Kunsthandwerks, neben guten Weinen und abwechslungsreicher Literatur an. MLPD und REBELL waren mit Büchern ihrer Grundsatzkritik am Kapitalismus vertreten.

Viele Besucher lasen interessiert die Ausstellungstafeln zum Hamburger Aufstand. Der mutige Kampf der Arbeiter von 1923 wird dieses Jahr mit einer großen Revue begangen. Nachmittags zog der Plauer See zur Abkühlung an. Einige probierten sich im Stand-Up Paddeln. Passende Boards verleiht das Hotel. Die Freiwillige Feuerwehr Alt Schwerins fuhr mit ihrem neuesten Fahrzeug vor. Unter Anleitung von Jugendwart Robert Jurk zeigten uns die Jüngsten den Einsatz der Spritzen. Sie konnten uns ausführlich die moderne Technik erklären. Alles hat seinen genauen Platz. So kann die Besatzung am Einsatzort direkt voll ausgerüstet aussteigen. Auch die vielen Industriearbeiter waren beeindruckt, wie gut das durchdacht ist.

Abends wurde schwungvoll getanzt, zu Rockklassikern und eigenen Liedern von Leonie Jakobi. Nach dem Konzert ließen wir den Abend mit Lagerfeuer am Strand ausklingen. Am Sonntag fand vor 30 Besuchern die Podiumsdiskussion gegen Rechtsentwicklung und AfD statt.