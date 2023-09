Internationale Teilnehmer der 3. IMC zu Besuch in Duisburg

Am Freitag, 8. September, ist ein Besuch des Engelsmuseums in Wuppertal geplant. Außerdem gibt es eine Fahrt mit der Schwebebahn. Abfahrt ist um 10 Uhr am Amtsgericht Hamborn. Die Rückkehr ist für ca. 16 Uhr geplant. Bitte Lunchpakete mitbringen! Ab 19 Uhr ist ein gemütliches Beisammensein mit gegenseitigem Austausch im kleinen Kreis in Rheinhausen und Walsum geplant - nach Absprache.



Am Samstag, den 9. September, wird um 11 Uhr am Mahnmal auf dem Friedhof Alt-Walsum, Königstraße 128, 47178 Duisburg, der „Märzgefallenen 1920“ gedacht. Außerdem findet auf demselben Friedhof ein Gedenken am Ehrenfeld der Zwangsarbeiter 1941/44 statt. Anschließend ist ein Treffen an der Rheinfähre nach Orsoy vorgesehen. Dort ist ein Spaziergang und eine Einkehr im Biergarten des Walsumer Brauhauses, Römerstraße 109, 47179 Duisburg, geplant. Dieser Programmpunkt ist für ca. 13.30 Uhr vorgesehen. Bei schlechtem Wetter beginnt er bereits um ca. 12 Uhr. Ab 18 Uhr findet eine private Geburtstagsfeier statt - Freundinnen und Freunde sowie die internationalen Gäste sind herzlich eingeladen.



Der Sonntag, 13. September, steht ganz im Zeichen des Tages des Denkmals. Beginn ist um 12 Uhr am Dizeum Lohbeg in Dinslaken, Stollenstraße 1, 46537 Dinslaken. Es gibt eine Führung durch die Ausstellung und das Museum. Diese wird von einem ehemaligen Kumpel durchgeführt. Vor Ort gibt es Kaffee und Kuchen. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 11 Uhr am Amtsgericht Hamborn. Die Rückkehr ist für ca. 14.30 Uhr geplant. Ab 17 Uhr ist ein Liedernachmittag und gemeinsames Grillen in der Zechensiedlung „Alte Kolonie“, in Neukirchen-Vluyn, Ahornweg 4, geplant.

Am Montag, 11. September, findet ein Empfang beim Bürgermeister mit kleinem Programm und Übergabe eines Gastgeschenkes am „Platz der Erinnerung“ statt. Treffpunkt ist um 16 Uhr auf dem Kometenplatz am Rathaus Walsum. Ab 17.30 Uhr berichtet die Montagsdemo und dort werden die indischen Bergleute auch verabschiedet werden.

Hier gibt es das Programm als Flyer