Klasse Karaoke im Bistro Inne Mitte

Nachdem der Mexikanische Abend zwei Wochen zuvor mit Chili con Carne und scharfem Mexikaner bei den Gästen sehr gut angekommen war, legte Jakob nun mit Karaoke nach.



Ein bunt gemischtes Publikum hatte sichtlich Spaß an der Idee. Viele Jugendliche waren gekommen, aber auch Nachbarn und Freunde. Der Kampfsportclub Kampfsport International, der bis kurz vor Beginn des Bistros im benachbarten Kultursaal Horster Mitte trainiert hatte, verlegte den gemütlichen Teil des Vereinslebens nach dem Training ins Bistro Inne Mitte.



Musikalisch ging es Querbeet: Von Schlager über Pop, 80er Musik, Rock, Punk bis Heavy Metal reichte die Bandbreite. Wolfgang Petry, Herbert Grönemeyer mit „Bochum“, die Spider Murphy Gang, Sting and The Police, Nick Cave und Kylie Minoque, Eminem, The Mamas and the Papas sowie die Ramones, The Cure und Iron Maiden trafen sich an diesem Abend im Bistro. Für jeden Geschmack war etwas dabei und es wurde eifrig gewünscht, gesungen und mehr oder weniger die richtigen Töne getroffen. Eine Mordsgaudi, die bei Kaltgetränken, frisch gezapftem Bier und Pizza bis spät in den Abend andauerte.

Wer keine Lust auf Karaoke hatte, spielte an diesem heißen Sommerabend Tischtennis, zockte am Kicker oder saß gemütlich draußen im Biergarten. Alle waren sich einig: Das singt oder schreit nach Wiederholung. „Ich freue mich schon am Wochenanfang auf das Bistro Inne Mitte am Freitagabend“, so einer der Teilnehmer. In diesem Sinne: Wir sehen uns jeden Freitagabend im Bistro Inne Mitte Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen