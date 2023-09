Klinikärzte organisieren landesweiten Warnstreik

Die imperialistische US-Regierung unter Joe Biden beliefert das reaktionäre Selenskyj-Regime in der Ukraine mit Uranmunition für den ebenfalls in den USA hergestellten Kampfpanzer M1 Abrams. Der Penetrator dieser Granaten besteht aus abgereichertem Uran und kann deshalb auch starke Panzerungen durchschlagen. Allerdings: Beim Aufprall zerfällt ein guter Teil des Urans in kleinste Partikel und verteilt sich in der Umwelt. Als die US Army im letzten Golfkrieg in den Irak einmarschierte, setzte sie diese Geschosse massenhaft ein. Zurück blieben radioaktiv verseuchte Gebiete. Genau das nehmen die Imperialisten aller an diesem ungerechten Krieg beteiligten Länder jetzt auch in der Ukraine inkauf - auf Kosten der Gesundheit der Massen im Land.