Der Hurrikan Lee hat am Donnerstagabend die Stufe 5 erreicht. Das US-Hurrikanzentrum NHC hat mittlerweile Windgeschwindigkeiten von 270 km/h gemessen, einige Böen seien sogar noch stärker. Die Meteorologen gehen von einer „extrem gefährlichen und lebensbedrohlichen“ Lage für die Karibik und die Ostküste der USA aus. Das NHC erwartet heute erste Auswirkungen auf Teilen der Kleinen Antillen, der britischen und amerikanischen Jungferninseln oder auf Puerto Rico. Noch ist unklar, welchen Kurs Hurrikan Lee über dem Atlantik einschlägt, am Wochenende kann der Tropensturm an der Ostküste der USA „lebensbedrohliche Brandung und reißende Strömungen“ verursachen.Hurrikan Lee hatte in den vergangenen 24 Stunden deutlich an Tempo zugelegt, noch am frühen Donnerstagabend lagen die Windgeschwindigkeiten unter 200 km/h.