Konzerte mit Gehörwäsche: „Internationale Solidarität statt Rassismus!“

15. September: „Gehörwäsche“ und „Sündflut“ kommen ins ABZ Stuttgart-Untertürkheim

Im Juli wehrten sich junge Frauen mutig gegen sexuelle Belästigungen und Übergriffe im Inselbad, dem größten Stuttgarter Freibad auf der Neckar-Insel in Untertürkheim.... Sie wehrten sich direkt oder gingen zu Schwimmmeistern und Sicherheitspersonal. Übergriffige erhielten zurecht Hausverbot oder Anzeigen. Faschisten der sog. Identitären Bewegung versuchten, diese Rebellion zu vereinnahmen. Sie zündeten Bengalo-Feuer vor dem Freibad und behaupteten plump, Abschiebungen von Migranten seien die Lösung für diese Probleme. Das Arbeiterbildungszentrum ergriff die Initiative für eine diskussionsfreudige Protestkundgebung „Gegen rechte Hetze vor dem Inselbad und anderswo! Null Toleranz für Sexismus!“ Jetzt wird dem ganzen positiv was entgegengesetzt. Am 15. September wird im Saal des Arbeiterbildungszentrums gerockt. Unter dem Motto „Internationale Solidarität statt Rassismus“ lädt die Kölner Band „Gehörwäsche“ zum Tanz. Es spielt auch die Band „Sündflut“ Hope-Punk. Sie kommen direkt vom Auftritt beim „Klimastreik“ von Fridays-for-Futuere auf die Bühne der ehemaligen Fabrikhalle im ABZ. Bereits ab 19 Uhr gibt es Raum zum Kennenlernen und Einstimmen mit dem Jugendverband REBELL. Die Zugaben gehen sicher bis weit nach Mitternacht. Wer im ABZ direkt übernachten will, kann Betten reservieren. Mehr über das Konzert am 15. September in Stuttgart inkl. Link zu Tickets

16. September in Tübingen: Umsonst und Draußen

Der Jugendverband REBELL und der Frauenverband Courage präsentieren am 16. September die Politik-Pop-Band Gehörwäsche in Tübingen. Gehörwäsche wird neben dem Auftritt in Stuttgart damit ein zweites Mal in Baden-Württemberg gastieren. Außerdem werden Klaus Zeh & Adeline mit Liedern und Gedichten, die die Welt braucht, Kommando: Umsturz! aus Karlsruhe mit Politrock und Janine auf der Bühne stehen. Für interessante Infostände und leckeres Essen ist gesorgt. Das Konzert findet am 16. September ab 18 Uhr in der Platanenallee an der Eberhardsbrücke in Tübingen statt. Es ist umsonst und draußen. Flyer zum Konzert

1. Oktober: Gehörwäsche rockt Nürnberg

Das Konzert steht unter dem Motto: „Internationale Solidarität statt rechter Hetze!“ Präsentiert wird es vom Jugendverband REBELL. Neben Gehörwäsche on Stage gibt es Infostände und leckeres Essen. Das Konzert findet am 1. Oktober im Nachbarschaftshaus Gostenhof in der Adam-Klein-Straße 6 in Nürnberg statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Wer einen Solipreis zahlen möchte: 20 Euro. Das Plakat zum Konzert