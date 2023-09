Lehrerprotest legt viele Grundschulen lahm

Am Montag beteiligten sich in Südkorea landesweit rund 120.000 Lehrerinnen und Lehrer an einem Protesttag, sie meldeten sich entweder krank oder nahmen Urlaub. Die Lehrer kämpfen um bessere Arbeitsbedingungen und konkret um bessere Schutz vor Eltern, die Lehrer verfolgen, wenn sie Strafen gegen Schüler verhängen. Am Samstag hatten sich bereits 200.000 an einer Veranstaltung in Seoul beteiligt, die an eine junge Lehrerin erinnerte, die sich selbst getötet hatte. Die Suizidrate ist in Südkorea insgesamt sehr hoch. Seit Wochen schon gibt es regelmäßige Proteste und die Regierung hat jetzt Maßnahmen zum besseren Schutz der Lehrer angekündigt. Der Bildungsminister gab auch bekannt, dass für den Protesttag am Montag keine disziplinarischen Maßnahmen ergriffen werden, obwohl diese Aktionen für Lehrer nicht erlaubt sind.