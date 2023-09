Protest von Landarbeiterinnen gegen Bayer

Der Protestmarsch wurde vom „Women on farms Project" organisiert. Hier ein Film über die Lebenssituation der Landarbeiterinnen: https://wfp.org.za/

Der Anbau geschieht mithilfe von Pestiziden, die in der EU längst verboten sind. Die Demonstranten marschierten zum Hauptsitz von Bayer. Sie trugen Plakate mit der Aufschrift: "Bayer, Ihre Pestizide sind tödlich" und "Schluss mit der Doppelmoral!"

In ihrem Memorandum fordern sie Bayer auf, die Produktion und den Export von Pestiziden, die derzeit in der EU verboten sind, aber nach Südafrika und in andere Entwicklungsländer verkauft werden, unverzüglich einzustellen. Es soll mindestens 54 solcher Produkte geben. Die Landarbeiterinnen und -arbeiter wohnen in den Weinbergen und sind so dem Gift ausgeliefert. Es setzt sich überall fest, in den Häusern, Kleidern, im Essen. Es verursacht Krebs, Asthma und Hautkrankheiten.