Schwere Unwetter in Griechenland

Am Montag versammelten sich mehr als 100 Wissenschaftler in London vor dem Parlament und protestierten gegen die Ankündigung von Premierminister Rishi Sunak, mehr als 100 neue Bohrlizenzen für die Öl- und Gasproduktion in der Nordsee zu genehmigen, um die Förderung der fossilen Energieträger "maximal auszuschöpfen". Die Wissenschaftler hielten Plakate hoch mit “100 licences to kill” (100 Lizenzen zum Töten) und “The science is clear, no new oil” (die Wissenschaft sagt klar, kein neues Öl). Professor Jeff Waage, von der London School of Hygiene and Tropical Medicine erklärte: "Die Wissenschaft sagt uns auch, dass die Förderung von fossilen Brennstoffen jetzt gestoppt werden muss, sonst drohen katastrophale Konsequenzen für die Menschheit."