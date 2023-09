Solidarität mit dem marokkanischen Volk!

Die meisten Opfer habe es in der Stadt Marrakesch und den umliegenden Provinzen gegeben. Die Auswirkungen des Erdbebens waren bis in die Küstenstädte Rabat, Casablanca und Essaouira zu spüren. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte das Beben eine Stärke von 6,8. Das Erdbeben hat großes Leid und Zerstörung für die Bevölkerung von Marokko gebracht. Die MLPD trauert mit den Angehörigen der Menschen, die bei der Naturkatastrophe ihr Leben verloren und spricht dem marokkanischen Volks Anteilnahme und Solidarität aus.

Ein Freund aus Marokko schrieb heute Vormittag an einen Genossen der United Front: "Lieber Freund! Danke für die Solidarität. Die Nachrichten sagen, dass das Erdbeben in einem bergigen Gebiet in der Nähe der Stadt Marrakesch (in der Mitte von Marokko) war. Es erreichte die Stärke von 7 auf der Richterskala. In vielen Städten war das Erdbeben zu spüren, einschließlich der Stadt Rabat. Die vorläufige Zahl der Toten beträgt 632 und die der Verletzten 396. Allerdings beschränkt sich dieses Ergebnis auf die Städte, während die schwierigen Bergregionen noch immer nicht über die Folgen des Erdbebens informiert sind."

Inzwischen, am Samstag um 16 Uhr, ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf über 1000 gestiegen.