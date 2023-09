Um die Einheit im Friedenskampf muss weiter intensiv gerungen werden

Der DGB veranstaltete seine traditionelle Kranzniederlegung am 31. August am Mahnmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs mit verschiedenen Rednern. Der Bogen spannte sich vom Grußwort des Bürgermeisters, über die einer Vertreterin der Städtepartnerschaften und eines Vertreters der christlichen Kirchen bis hin zu einer Rednerin von der IG Metall. Der Beitrag des Friedensforums konnte nur gehört werden, weil seine Vertreterin vehement gegen den zunächst vorgesehenen Maulkorb protestierte, obwohl sie Mitveranstalterin ist.

Nachfolgend vertrat sie als einzige einen kritischen Standpunkt zur Eskalationsstrategie von NATO und Russland und forderte ein sofortiges Kriegsende durch Verhandlungen. In allen anderen Redebeiträgen wurden bei aller Kritik an den Grausamkeiten des Krieges die Begriffe „Imperialismus“ oder „Kapitalismus“ ängstlich vermieden. Die Rednerin der IG Metall forderte, entgegen der Position des örtlichen DGB, sogar eine bessere Ausstattung für die Bundeswehr! Dieser lehnte die Hochrüstung mit 100 Milliarden Euro bisher immer ab. So bleibt am Ende der Eindruck eines vergeblichen Versuches, die machtpolitisch motivierte Eskalation des Ukrainekrieges von beiden kriegsführenden Seiten mit dem Wunsch nach Beendigung des Gemetzels zu versöhnen. Eine gemeinsame Kundgebung konnte die zu Tage getretenen Widersprüche diesmal noch versöhnen. Diese haben aber das Potential dazu, dass sich ein konsequenter Friedenskampf am Ende durchsetzt.

In diesem Sinne fand am 2. September, mit knapp 20 Teilnehmern, die Kundgebung statt, zu der das überparteiliche Kommunalwahlbündnis AUF Witten und das Internationalistische Bündnis Ennepe-Ruhr aufgerufen hatten. Unterstützt wurde die Kundgebung durch die MLPD, den Jugendverband REBELL und seitens der Montagsdemo. Der Frauenverband Courage beteiligte sich ebenfalls.

Etliche Passanten blieben interessiert stehen, weil die zu hörenden Beiträge am offenen Mikrofon offensichtlich ins Schwarze trafen. Gleich zu Beginn wurde mit dem gemeinsamen Singen des Moorsoldatenliedes unterstrichen, dass die Kundgebung auf antifaschistischer Grundlage steht. Der Welthit des antifaschistischen Widerstands macht Mut. Auch in tiefster Not verlieren Menschen ihre Zuversicht für eine bessere Zukunft nicht.

Mehrere Redebeiträge setzten sich mit der Friedensdemagogie der AfD auseinander, die eine Stärkung der Bundeswehr fordert und deren Jugendorganisation die Forderung nach deutscher Atombewaffnung beschlossen hat. Mehrere Beispiele verdeutlichten die Rolle der AfD als Wegbereiterin des Faschismus in Deutschland. Sie zeigten auf, wie sie sich für billiges Gas an den Hals des Faschisten Putin wirft. Die Tatsache, dass der Faschismus in der Vergangenheit am brutalsten und konsequentesten die Interessen des Finanzkapitals verfolgte und dafür Millionen Menschen umbrachte, sollte uns wachsam sein lassen. Auch im Programm der AfD stehen die Profitinteressen des Kapitals an erster Stelle, wie zum Beispiel ihre Leugnung der mutwillig herbeigeführten Umweltkatastrophe deutlich zeigt.

Im Mittelpunkt stand die Diskussion darüber, wie ernst die Gefahr der Auslösung eines Dritten Weltkriegs ist. Ständig eskalieren beide Seiten sie zunehmend mit immer mehr und moderneren Waffen. Im Endeffekt bereiten sich alle imperialistischen Staaten, von Russland über China bis hin zur USA und der imperialistischen NATO durch gigantische Hochrüstungsprogramme auf einen Dritten Weltkrieg vor.

Auch die Umweltzerstörung durch den Militarismus wurde thematisiert - und welchen Anteil er konkret daran hat. Und das findet allein schon im Frieden statt. Was wird erst passieren, wenn mit Waffengewalt ganze Landstriche dem Erdboden gleichgemacht werden.

Auch dass die Lasten der Militarisierung und Kriegsführung auf die breiten Massen abgewälzt werden, wurde ausführlich kritisiert. Das geht von der lächerlich anmutenden Kindergrundsicherung über das unzureichende Bürgergeld bis hin zu den schmalen Renten.

Kulturell wurde die Veranstaltung von einem Vortrag aus Bertolt Brechts „Svenborger Gedichten“, die vor allem den verlogenen imperialistischen Pazifismus und seine psychologische Kriegsvorbereitung angreifen, eingerahmt. Beendet wurde die Kundgebung mit dem Lied „Der Prolet wird in den Krieg verladen, auf dass er tapfer und selbstlos ficht – warum und für wen wird ihm nicht verraten, für ihn selber, für ihn selber ist es nicht!“, das ebenfalls von Bertolt Brecht stammt und mit einer Melodie von Hanns Eisler versehen ist.