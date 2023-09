Verbrüderung ist fester Teil unserer Tagesordnung!

Nach einem phantastischen Abendessen-Buffet für über 600 Personen, das die Weltfrauenbewegung der Bergarbeiterkonferenz „geschenkt“ hatte, begrüßten die Moderatoren Anna Schmit, Vorsitzende des Jugendverbandes REBELL, und Stefan Engel, Mitbegründer der Internationalen Bergarbeiterkoordination, alle Anwesenden zum Verbrüderungsfest. Dieses machte seinem Namen alle Ehre und schweißte zusammen: Eindrucksvolle Delegationen von Streikführern und aktiven Gewerkschaftern aus der gesamten Automobil- und Stahlbranche betraten nacheinander die Bühne. Ihre tanzbaren Lieder verarbeiteten ihre Erfahrungen aus dem Leben und Kampf der Arbeiterklasse. Einmalig!

Mitglieder und Freunde des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in Solidarität International mit ihrem Bundessprecher Alassa Mfouapon brachten zusammen mit Teilnehmern aus Afrika alle zum Tanzen.



Danach enterte Marie vom Jugendverband REBELL den Platz vor der Bühne und tanzte zur Begeisterung der Feiernden. Wo der REBELL ist, ist auch seine Kinderorganisation, die ROTFÜCHSE: Die Zukunfts- und Umweltkämpfer ernteten einen dicken Applaus. Weiter ging es mit Halay-Tanz zu revolutionären türkischen und kurdischen Liedern.

Zur Verbrüderung gehört unbedingt die Würdigung aller Organisatoren und des Helferteams. Stefan Engel stellte Vertreterinnen und Vertreter des Teams vor, die für die Konferenz und den anschließenden 1. Weltkongress der United Front mit vielen Helfern - meist im Hintergrund - unverzichtbare Arbeit geleistet haben. So etwas ehrenamtlich auf die Beine zu stellen - das ist Ausdruck guter Organisation und der Fähigkeit, verschiedenste Prozesse systemisch zu führen, dabei viele Menschen einzubinden und das wieder zusammenzuführen.



In diesem Zusammenhang stellte Stefan Engel die neu gewählte Internationale Bergarbeiterkoordination vor. Eine Vertreterin der Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF stellte das vielfältige Rahmenprogramm seit Mittwoch vor, das allen, die noch nicht in der Bergarbeiterbewegung aktiv sind, einen Einblick in die Arbeit derselben bot.



Ein Höhepunkt jagte den nächsten: Verlosung einer peruanischen Bergarbeiterskulptur, begeisternde Feuershow, Musik in mehreren Blöcken und schließlich ausgelassenes Tanzen bis tief in die Nacht. Arbeiterkultur, gespielt von einer Band mit mindestens 25 Musikern aus aller Welt in wechselnden Besetzungen.

Verbrüderung und internationalistische Kultur, das macht der IMC so schnell keiner nach.