Was, wenn die Gletscher verschwinden?

Der Sender schreibt dazu unter anderem: „Gletscher und Eisschilde sind beispielsweise die größten Trinkwasserspeicher der Welt: 70 Prozent des weltweiten Süßwassers sind als Schnee und Eis gespeichert. … Andererseits steigt der Meeresspiegel: In der Antarktis ist so viel Wasser in Form von Eis gespeichert, dass der Meeresspiegel um rund 60 Meter ansteigen würde – damit stünden Städte wie Berlin oder Paris unter Wasser.“

Diese Fakten unterstreichen, dass wir so schnell wie möglich ein sozialistisches System brauchen.

