Wir dürfen uns weder mit dem einen noch mit dem anderen imperialistischen Teufel einlassen!

Der 1. Weltkongress der United Front hat in seiner großen Breite eine facettenreiche, kontroverse Diskussion aufgenommen.

Sich über die immer kompliziertere Ausgangslage, den Gegner und die eigenen Kräfte zu vereinheitlichen, um daraus die richtigen Schlussfolgerungen für den gemeinsamen Kampf zu ziehen – das erfordert gründliche Auseinandersetzungen. Das Bedürfnis danach ist groß und jeder kam zu Wort nach einem impulsgebenden Gastbeitrag von Stefan Engel. Er spann den Bogen vom Beginn des Imperialismus bis zu seiner heute allseitigen offenen Krise, die seit Eintritt in die globale Umweltkatastrophe die ganze Existenz der Menschheit infragestellt.

Kontrovers diskutiert wurde unter anderem, dass die Gefahr eines 3. Weltkriegs mit dem Ukrainekrieg besteht, worüber sich viele schon einig sind.

Zentrale Themen waren die Herausbildung neuer imperialistischer Länder, die führende Rolle der Arbeiterklasse im Kampf gegen Faschismus und Imperialismus und welche Bündnispartner sich die Unterdrückten dieser Welt suchen.

In Afrika ist beispielsweise der Einfall neuer Imperialisten wie China, Türkei und Russland besonders groß. Kontrovers wurde die These aus Kamerun diskutiert, dass sich die Menschen aus Verzweiflung gegen die alten imperialistischen „Teufel“ aus Frankreich mit den neuen „Teufeln“ aus Russland zusammenschlössen im Wunsch nach Befreiung. „Wer sich mit dem Teufel ins Bett legt, steht nicht mehr auf“, so ein anderer Delegierter.

Es ist eine völlige Illusion, mit einem Imperialisten gemeinsam gegen imperialistischen Krieg, grassierendem Hunger oder die globale Umweltkatastrophe zu kämpfen. Die Arbeiterklasse wächst in diesem Prozess weltweit und muss die führende Rolle ausfüllen im gemeinsamen Kampf für die zukünftige Gesellschaft, die für viele Mitglieder der United Front im Sozialismus besteht.



Es ist ein sehr hohes Gut und Ergebnis bisher erfolgreicher Entwicklung der United Front seit Ende 2019, dass sie mit klaren Prinzipien und einer solidarischen Streitkultur diese Debatte auf Augenhöhe führen kann! Das ermöglicht die Zusammenarbeit in der schon erreichten Einheit in 80 Prozent der Fragen bei Weiterführung der Auseinandersetzung um die Meinungsverschiedenheiten in noch strittigen Fragen.

Dabei werden weitere Mitglieder gewonnen und wurden auch heute wieder vier neue aufgenommen. In Workshops und am zweiten Tag wird die spannende Diskussion vertieft und auf Beschlüsse hingearbeitet für die weitere praktische Zusammenarbeit.