Frankfurt/M.

Zum kurdischen Kulturfestival kamen über 10.000 Besucherinnen und Besucher

Zum Kurdisches Kulturfestival kamen am 9. September über 10.00 Menschen zusammen. Sie feierten bei sonnigem Wetter in Frankfurt. Gewidmet war das Festival dem Gedenken an die am 23. Dezember 2022 in Paris ermordeten Kurdinnen Evîn Goyî, Mîr Perwer und Abdurrahman Kızıl .

Korrespondenz