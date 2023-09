Montagsdemo Bochum

19 Jahre Widerstand gegen Hartz-Gesetze und Einsatz für ein menschenwürdiges Leben

In einem kleinen Kreis feierte die Bochumer Montagsdemo ihr 19jähriges Bestehen. Ein historisches Datum war der 11. September 1973, genau vor 50 Jahren, als das Militär in Chile putschte, den damaligen Präsidenten Allende stürzte und an großen Teilen der chilenischen Bevölkerung Greueltaten wie Folter und Hinrichtung betrieben.

Von Ulrich Achenbach