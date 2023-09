24-Stunden-Streik bei Chevron LNG

Seit einer Woche gab es begrenzte Streiks in den zwei Werken von Chevron LNG in Westaustralien. Am 16. September begann nun ein erster 24-Stunden-Streik. Möglich wird nun, dass auch die Beladung der LNG-Tanker blockiert wird. Die Gewerkschaft erklärte, täglich werde neu entschieden, wie lange jeweils gestreikt wird. Streiks sind bis Ende des Monats möglich. Aus den beiden Werken kommt mehr als 5 Prozent des weltweit hergestellten LNG. Organisiert wird der Streik der rund 500 Arbeiter von der "Off Shore Alliance", einem Bündnis aus zwei Gewerkschaften. Sie fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.