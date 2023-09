90,67 Euro für die Opfer des Erdbebens in Marokko

Heute geht es um die Spendensammlung für die Erdbebenopfer in Marokko. Das tolle Ergebnis von über 90 Euro in gut 1,5 Stunden zeigt eine große Verbundenheit der Kollegen und Kolleginnen mit den betroffenen Menschen. Schon durch's Drehkreuz durch kramt einer noch in seiner Hosentasche, findet einen 5 Euro-Schein, kommt zurück und steckt ihn durch den Zaun in die Spendendose. Viele bedauern, dass sie nichts geben können, weil sie im Werk alles mit Karte bezahlen und gar kein Bargeld dabei haben. Die Befürchtung, dass von den Herrschenden Spenden "abgezweigt" werden, ist groß. Deshalb kommt es sehr gut an, wenn wir betonen, die Spenden über befreundete Organisationen direkt an die Menschen zu geben und nicht an Regierungseinrichtungen.