Am 15. September findet der weltweite Aktionstag von Fridays for Future statt - auch in Gelsenkirchen

Die Wälder der Welt brennen, ganze Länder werden überschwemmt - selbst in Gelsenkirchen waren einige Straßen vor kurzem nur mit Schlauchbooten passierbar - und die arktischen Eisschilde schmelzen ungehindert ab. Es wird deutlich: Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen -aktiver Widerstand gegen die kapitalistische Profitwirtschaft ist angesagt.



Ungeachtet dessen peitscht unsere Bundesregierung LNG-Terminals durch, importiert Fracking-Gas und begeht weiter eine Umweltsünde nach der anderen. Wir verfallen aber nicht in Weltuntergangsstimmung, sondern müssen eine breite Debatte über die gesellschaftlichen Alternativen, wie die des echten (wissenschaftlichen) Sozialismus führen.



Bis heute ist in Gelsenkirchen keine FFF-Kundgebung für diesen Aktionstag angemeldet - dabei steht der Kampf für die Rettung der Umwelt heute dringender denn je auf der Tagesordnung. Deshalb haben wir vom Jugendverband REBELL uns entschieden, wie vor über vier Jahren zum Aktionstag am 15. März 2019, wieder die Initiative zu ergreifen und eine Kundgebung anzumelden. Es wird ein offenes Mikrofon geben, an dem jeder auf antifaschistischer Grundlage reden kann. Und selbstverständlich wird es eine kapitalismuskritische Kundgebung, denn es wurde mehr als deutlich, dass wir mit einem Kuschelkurs mit der Regierung für die Umwelt keinen Blumentopf gewinnen können.

Wann und wo?

Am Freitag, 15. September, 17.30 Uhr, auf dem Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen.