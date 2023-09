Chile

Begeisternder Abend zum heutigen 50. Jahrestag des Militärputsches

Die Sängerin und Schauspielerin Gina Pietsch und der Pianist Fabio Costa erinnerten am Samstag, dem 9. September, mit Liedern und Texten von Viktor Jara, Leon Gieco, Pablo Neruda, Brecht, Eisler und anderen an den Militärputsch in Chile am 11. September 1973.

Von cw