Bericht von einem Freund aus Marokko

Die Internationale Automobilausstellung (IAA) findet vom 5. bis 10. September nicht nur auf dem Münchner Messegelände statt, sondern belagert große öffentliche Plätze mit riesigen Ausstellungsständen von Mercedes, BMW, VW, BYD und anderen. Die Stadt hat das Hausrecht für diese Plätze an die IAA-Veranstalter abgegeben. Unter den ca. 700 000 Besuchern sind auch viele Politiker. Im Einsatz sind 6000 Polizisten aus ganz Deutschland. Gegen 29 Aktivisten der Protestaktionen wurde Präventivhaft verhängt! Die MLPD fordert zusammen mit vielen anderen deren sofortige Freilassung. Heute organisieren die Bündnisse "Smash IAA" und "No Future For IAA" weitere Proteste in der Stadt. Am Vormittag gingen Polizisten mit Schlagstöcken brutal auf eine Demonstration vor der Mercedes-Niederlassung los. Morgen findet ab 11 Uhr eine große Protestdemonstration ab dem Luitpoldpark statt, an der sich auch die MLPD, der REBELL und die Umweltgewerkschaft beteiligen. Rote Fahne News wird berichten.