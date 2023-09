Das Buffet des Frauenverbandes Courage war ein Gedicht

Dieses Buffet war etwas Besonderes: Es war ein Geschenk der Courage-Frauen und ganz vieler Spenderinnen und Spender an die internationalen Bergleute. Courage-Frauen aus ganz Deutschland hatten es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Speisen für das Buffet zuzubereiten und vor Ort bereitzustellen. Eine logistische Meisterleistung der Courage-Frauen. Wer kein Essen mitbringen oder vor Ort zubereiten konnte, gab gerne Geld, damit Essen gekauft werden konnte.



Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Das Buffet war ein wahres Gemälde. Von eingelegten Oliven über verschiedene Gemüsegerichte, frische Salate bis hin zu Fleischgerichten reichten die drei Tische, an denen sich Hunderte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern drängten. Die Speisen spiegelten auch die internationale Zusammensetzung der Konferenz wider. Und es war so viel, dass es nicht nur für alle reichte - jeder konnte mehrmals nachholen -, sondern es blieb auch so viel übrig, dass am nächsten Tag noch Essen für die Rückfahrt mitgenommen werden konnte. Der Frauenverband Courage kann stolz sein auf diese Leistung, die die Solidarität mit den Bergleuten ebenso zum Ausdruck brachte wie die Fürsorge für die Konferenzteilnehmer und deren gute Verpflegung.