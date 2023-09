Den Haag: Autobahn-Blockade am Montag fortgesetzt

Am Samstag und am Sonntag hatten sich in Den Haag bis zu 25.000 Menschen an Demonstrationen und der Blockade der Autobahn A 12 im Stadtzentrum beteiligt und ein Ende der Subventionen für die Ölindustrie gefordert. Nach Angaben der Aktivisten subventioniert die niederländische Regierung die fossile Brennstoffindustrie jährlich mit rund 37,5 Milliarden Euro. Am Montag blockierten wieder Hunderte Menschen die Autobahn nahe dem Regierungsviertel, wie schon am Wochenende setzte die Polizei Wasserwerfer ein und nahm viele der Blockierer fest. Die Klimaschutzorganisation Extinction Rebellion hat angekündigt, die Blockaden so lange fortzusetzen, bis die Subventionen gestrichen werden.