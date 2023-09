Duisburg: 140 Euro zu zweit in einer Stunde

Er denkt nur an sein schönes Leben auf Kosten des Volkes, das Leiden der Erdbebenbetroffenen ist ihm egal. Umso mehr müssen wir unter einfachen Leute Spenden sammeln, solidarisch sein und helfen. Das war ein gutes Argument vor dem Forum in der Duisburger Innenstadt. Manche spendeten auch, "weil Muslime Muslimen helfen".

Der kleine konzentrierte Einsatz von Solidarität International Duisburg war erfolgreich. Schon auf der Montagsdemo waren 130 € gesammelt worden, kurz zuvor beim Empfang internationaler Gäste in Walsum 50€, also jetzt insgesamt schon 320 € allein aus Duisburg plus Einzelspenden. Die internationale Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung hat ihr Versprechen eingelöst und wird es weiter einlösen.

Konto von Solidarität international IBAN DE 86 5019 0000 6100 8005 84 Frankfurter Volksbank, Stichwort "United Front/Hilfe für Erdbebenopfer Marokko".

Am 20. September endet die Spendenkampagne - wenn danach noch Geld eingeht, wird es für die Arbeit der United Front verwendet