Eindrücke aus der Ukraine

Was die jüngsten Eindrücke aus der letzten Zeit - auch von Reisen - betrifft, so begannen die Menschen im Laufe des Sommers mehr und mehr zu glauben, dass der Krieg zumindest innerhalb eines Jahres beendet und die russischen Invasoren vertrieben sein würden. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte, die allmählich vorankommt. Gleichzeitig werden nach wie vor täglich Zivilisten getötet, und es gibt fast keinen Ort im Land, an dem nicht russische Raketen, Drohnen oder Bomben fliegen (außer Transpkarpatien). Dies ist in Saporoschje, Charkiw und anderswo deutlich zu sehen. Und auch in Kiew.

Natürlich sind die Menschen kriegsmüde. Aber lasst mich klarstellen: viele Arbeiter haben genug davon, Angst zu haben. In diesem Sommer kehren einige derjenigen, die zuvor ins Ausland gegangen waren, trotz aller Gefahren in die Ukraine zurück. Gleichzeitig wird das Leben im Land teurer: Seit Juni ist beispielsweise der Strom um das zwei- bis zweieinhalbfache teurer geworden, und auch die Preise für Waren steigen. Der Staat legt zusätzliche Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose auf, aber das ist "ein Tropfen auf den heißen Stein".

Es ist klar, dass es bei einem großen Krieg auch in den am weitesten entfernten Regionen kein normales Leben geben kann. Selbst die kleinsten Dörfer erreichen Nachrichten, dass jemand an der Front gefallen ist - etwas, worüber die meisten Menschen bisher nur in Büchern gelesen oder was sie in Filmen gesehen haben. Die Menschen in Cherson, Saporoschje und Charkow sagen in Gesprächen: Wenn wir morgens aufwachen, wissen wir, dass wir vielleicht nicht bis zum Abend leben.