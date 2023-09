Empfang eines indischen Delegierten der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz

Die Gruppe Niederrhein der Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF hat die Patenschaft für die indische Delegation übernommen. Wegen verweigerter Visa durch die deutsche Botschaft konnte leider nur ein Delegierter aus Indien persönlich an der Konferenz teilnehmen. Für ihn war für Montag, den 11. September, um 16:00 Uhr ein Empfang durch die Stadt vorgesehen. Die Gruppe Kumpel für AUF hatte den Platz der Erinnerung in Walsum hierfür vorbereitet. Der zunächst von der Stadt vorgeschlagene Bezirksbürgermeister von Meiderich, früher selbst ein Unter-Tage-Bergmann, musste wegen kurzfristig anderer Verpflichtungen absagen. Der von der Walsumer Bezirksvertretung eingesprungene Ersatz sagte krankheitsbedingt am Montag früh ab.

Aus Respekt vor dem indischen Delegierten der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz, Venkateswar Rao, Vorsitzender der indischen Bergarbeitergewerkschaft IFTU, der auch am 1. Weltkongress der internationalen Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung teilnahm, hat Peter Psiuk von Kumpel für AUF die Begrüßung des indischen Kumpel im Namen der Duisburger Arbeiter und Bürger würdig vorgenommen. Der frühere Bergbaubeschäftigte Michael May hob die vorwärtstreibende Rolle des indischen Kumpels auf beiden Kongressen hervor. In seiner Antwort machte Venkateswar Rao, gut übersetzt vom Stahlarbeiter Peter Römmele, deutlich, der Kampf um die soziale Befreiung ist untrennbar mit dem Kampf gegen die faschistische Gefahr verbunden. Beides braucht für den Erfolg die internationale Vernetzung. Dazu wurden mit den beiden Konferenzen wichtige Schritte getan.

Am Rande wurden 50 Euro für die marokkanischen Erdbebenopfer gesammelt.