„Entertainment-Fragen von Konflikten zwischen Bewegungen hintanstellen“?

Auf die Frage: „Wie gehen Sie beim Klimastreik mit der ‚Letzten Generation‘ um?“ antwortet sie folgendes: “Wir tun uns einen riesengroßen Gefallen damit, unsere Kräfte auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und die Entertainment-Fragen von Konflikten zwischen Bewegungen hinten anzustellen.“.

Dieselbe Luisa Neubauer von der - von niemandem demokratisch legitimierten - "Führung" von "Fridays for Future", die vor Verleumdung, Rufmord und körperlichen Angriffen gegen fortschrittliche und revolutionäre Kräfte, wie die MLPD und ihren Jugendverband REBELL, nicht zurückschreckt, um die Bewegung in parlamentarischen Bahnen zu halten.

Weiter führt Luisa Neubauer aus: “Besonders die demokratischen Kräfte sind jetzt gefragt, Menschen nicht gegeneinander auszuspielen“. Interessant, dieser Sinneswandel. Bleibt abzuwarten, ob die demokratischen Kräfte in FFF morgen als das, was sie sind - Bestandteil von Fridays for Future - ohne liquidatorische Angriffe teilnehmen können … .