Erklärung der Landesleitung Bayern der MLPD

Am Mittwoch begannen rund 2.800 Klinikmitarbeiter und -mitarbeiterinnen, organisiert in der Gewerkschaft Unite, einen Streik in vier Kliniken des National Heath Trust (NHS) in London. Es streiken Pflegekräfte, Pathologen, Reinigungskräfte und Hilfskräfte für eine angemessene Lohnerhöhung. Sie hatten in einer Urabstimmung das Angebot der Regierung, das unterhalb der Inflationsrate liegt, abgelehnt. Gestreikt wird unterschiedlich lang, in einer Klinik sind acht Streiktage geplant, in anderen ein bis zwei Tage. Die Klinikbeschäftigten kämpfen auch um die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und Überwindung der Unterbesetzung.