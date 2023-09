Heilbronn: Schulterschluss mit den Beschäftigten des ÖPNV

Die Umweltgewerkschaft und der BUND waren mit Infoständen auf dem Platz vertreten. Auf der Bühne warben ver.di-Kollegen aus dem öffentlichen Nahverkehr für den Schulterschluss mit "Fridays for Future'." Aktuell können aus Mangel an Busfahrern nicht alle Linien in der Stadt bedient werden. Wer einen Ausbau des ÖPNV fordere, müsse den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung unterstützen, so die ver.di-Kollegen.

Konrad Wanner (Linkspartei) berichtete aus dem Gemeinderat Heilbronn und kritisierte das Betrugsmanöver der Energiekonzerne mit dem geplanten Gaskraftwerk. Die Umweltgruppe der MLPD Heilbronn trat mit einem eigenen Flugblatt auf, das den echten Sozialismus als Perspektive der Arbeiter- und Umweltbewegung in den Mittelpunkt stellte. Darüber gab es lebhafte Diskussionen auf dem Platz und erste Interessenten für das neue Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“.