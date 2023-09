Herzliche Einladung zum Tag der offenen Villa International

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, am Wochenende des 16. / 17. September findet in der Villa International – Freundschaftshaus Reichenbach (ehemals Lingner-Villa) der nächste ehrenamtliche Baueinsatz statt. Wir nennen das auch Subbotnik, in Anlehnung an die wirklich freiwilligen Arbeitseinsätze in der sozialistischen Sowjetunion. Damit sind nicht die späteren pseudo-freiwilligen, bürokratisch angeordneten Arbeitseinsätze unter anderem in der DDR gemeint.

Am Samstagabend, den 16. September, ab 18 Uhr, möchten wir Sie und Euch zu einem kleinen Grillfest und Umtrunk einladen - in der Weißenberger Straße 15, in Reichenbach / Oberlausitz. Getränke und Grillgut geben wir gegen einen Unkostenbeitrag ab, der dem weiteren Ausbau zugute kommt. Gerne können Sie bzw. könnt Ihr dort auch den Stand des Bau- bzw. Renovierungsfortschritts besichtigen. Er ist allerdings geringer, als wir uns wünschen würden. Aber so ist es halt in der Arbeiterpolitik, wo man mit bescheidenen Mitteln nur Schritt für Schritt vorankommt.

Wir freuen uns über alle, die diese Gelegenheit zum weiteren Kennenlernen wahrnehmen wollen.

Wir sehen uns in und um die Villa! Mit herzlichen Grüßen

Jörg Weidemann

für die Träger der Villa International.

Hier gibt es den Flyer als pdf-Datei