Historischer Streik bei den drei US-Autokonzernen [1]

„Die UAW bestreikt die Autokonzerne üblicherweise einzeln statt gleichzeitig. Jetzt wissen alle drei Unternehmen nicht, in welchem ihrer Werke als nächstes die Arbeit niedergelegt werden könnte.“ [2]

Bisher streikten 12 700 Beschäftigte. Die UAW fordert eine Lohnerhöhung von 36 Prozent, verteilt über vier Jahre. Die Autokonzerne boten in den Tarifverhandlungen jedoch nur 20 Prozent an. Der Ford-Chef Jim Farley beklagte, dass dies „sein Konzern … nicht zahlen (könne), ohne in die Pleite zu schlittern.“ Die Gewerkschaft konterte und verwies darauf, dass Farley im vergangenen Jahr ein Einkommen von 21 Millionen Dollar bezogen habe und dass ihre Mitglieder die geforderte Lohnerhöhung aufgrund der hohen Inflation dringend brauchen.