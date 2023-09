Si Cobas

Italienische Basisgewerkschaften rufen zum Generalstreik am 20. Oktober auf

Die italienischen Basisgewerkschaften Si Cobas rufen am 20. Oktober in Italien zu einem Generalstreik auf. Er soll sich gleichermaßen gegen den Krieg in der Ukraine, Waffenlieferungen, Kriegsvorbereitungen, gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Arbeiterklasse und breite Massen und gegen die Regierung Meloni richten.

Von gp