Jetzt reden wir - RF-TV LiveTalk mit Gabi Fechtner zum Sozialismus

Das Interesse am Sozialismus wächst und es gibt viele Fragen zu klären. Wie würde im Sozialismus das Leben aussehen? Das Gesundheitssystem, die Rettung der Umwelt, die Löhne? Ist die Diktatur des Proletariats demokratisch? Wie wird der Sozialismus erreicht?

Aktuell steigen auch die Umfragewerte für die AfD in besorgniserregende Höhen. Was ist los in Deutschland? Warum wirkt die AfD als Opposition, obwohl sie den Kapitalismus verteidigt?

Wir brauchen Klarheit und kontroverse Diskussionen - aber im Gegensatz zu den bürgerlichen Massenmedien bei RF-TV auf "anti-antikommunistischer" Grundlage!

Welche Fragen habt ihr im Betrieb, in der Schulklasse, in der Familie und der Uni?

Fragen bitte einsenden an die Rote Fahne Redaktion unter dem Stichwort "LiveTalk" an rotefahne@mlpd.de.

Es wird auch die Möglichkeit geben, während der Sendung Fragen zu schicken. Weitere Infos folgen.

Plant euch den Termin fest ein, verabredet euch zum gemeinsamen Schauen der Sendung im Internet und verbreitet die Ankündigung!