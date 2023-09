Der Kampf gegen die globale Umweltkatastrophe braucht Durchblick und Organisiertheit!

„Selten zuvor hat sich so drastisch wie in diesem Jahr gezeigt, dass unsere Lebensgrundlagen existenziell bedroht sind. Weltweit stehen viele junge Menschen dagegen auf - aber die Konzerne und Regierungen ziehen ihren zerstörerischen Kurs rigoros durch. Einschneidende Maßnahmen zum Schutz der Umwelt oder ernsthafte Hilfe für die Betroffenen: Fehlanzeige! Der 15.9. muss ein starkes Signal werden: Wir wollen eine Zukunft auf der Erde!"

Bereits 227 Aktionen sind angekündigt. MLPD und REBELL werden sich breit beteiligen und dazu beitragen, dass die Aktionen kämpferisch und selbstbewusst durchgeführt werden, dass sie Anziehungskraft entwickeln und dass die kämpferische Jugend-Umweltbewegung gestärkt wird. Viele Jugendliche, viele Umweltkämpferinnen und Umweltkämpfer sollen sich beteiligen. Delegationen von Arbeiterinnen und Arbeitern sind wichtig, damit Arbeiter- und Umweltbewegung zusammenwachsen.

Fast tägliche Meldungen offenbaren, dass das Überleben in immer mehr Regionen der Welt akut infrage gestellt ist. In Griechenland stürzen große Teile des Landes von verheerenden Waldbränden in drastische Überschwemmungen. Nach dem heutigen Unwetter in Libyen gelten 10.000 Menschen als vermisst. Das ist kein „natürlicher Klimawandel“, wie von der AfD behauptet, sondern Katastrophenalarm als Dauerzustand. Die Gletscherschmelze gefährdet die Trinkwasservorräte. Die globale Klimakatastrophe hat begonnen.

Angesichts des Ernstes der Lage gehen MLPD und REBELL in diesem Sinne direkt in die Debatte über die nötigen Schlussfolgerung. Wir diskutieren über die vorausschauenden Prognosen des Buchs „Katastrophenalarm – was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur“ und werben für den Vorverkauf von „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ Die Autoren Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner machen unmissverständlich klar: Der Kampf um den echten Sozialismus ist zu einer Überlebensfrage der Menschheit geworden.

Darüber müssen wir diskutieren: Wer nicht will, dass die Menschheit in der kapitalistischen Barbarei untergeht, braucht eine gesellschaftliche Perspektive. Im Sozialismus stehen der Mensch und die Einheit zur Natur im Mittelpunkt. Das ist grundsätzlich anders als im Kapitalismus. Um erfolgreich kämpfen zu können, muss man auch wissen, wer der Gegner ist. Statt allgemein „den Menschen“ als Feind der Natur zu sehen, geht das Buch von der Theorie von Karl Marx und Friedrich Engels aus, dass Mensch und Natur eine grundlegende Einheit bilden und diese durch die Alleinherrschaft der internationalen Monopole zerstört wird. Dagegen muss sich die Umweltbewegung stark und gut organisieren. Die Einheit von Arbeiter- und Umweltbewegung ist von großer Bedeutung. Dafür hat sich die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz, die vor kurzem stattgefunden hat, mit wegweisenden Beschlüssen stark gemacht.

Der Kpitalismus existiert gesetzmäßig nur noch auf der Grundlage der Umweltzerstörung. Die Gesetzmäßigkeiten dazu haben wir untersucht im Buch „Katastrophenalarm“. Der Ergänzungsband untersucht sehr differenziert, welche Zerstörungs- und Selbstzerstörungsprozesse sich entwickeln.

Es ist gut, dass sich viele heute gut auskennen mit der Umweltfrage. Dann ist es erst recht an der Zeit, mit der Illusion fertig zu werden, dass die Umweltfrage und die Rettung der Menschheit im Kapitalismus zu lösen seien. Von diesem Klassenstandpunkt aus und mit einer schöpferischen Vision einer künftigen Gesellschaft ist dieses Buch einmalig. Werde am besten direkt Teil der Studienbewegung zu dem Buch, mach mit im Jugendverband REBELL! Die junge Generation braucht Durchblick und eine Organisation, die bereit ist, den Kampf für die Zukunft in die eigene Hand zu nehmen.

Zum Vorverkauf des Ergänzungsbands „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ gibt es für den breiten Einsatz Werbeflyer mit dem Inhaltsverzeichnis und Karten, mit denen das Buch direkt bestellt werden kann. Beides bieten wir zusammen mit dem Buch „Katastrophenalarm – Was tun gegen die mutwillige Zerstörung von Mensch und Natur“ an. Das Geld für beide Bücher ist gut investiert. Spare Geld und bestelle das neue Buch jetzt zum Vorverkaufspreis von 13 Euro statt 14,50 Euro.

„Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner kann bis 30.9. im Vorverkauf bestellt werden. Hier gibt es mehr Infos

