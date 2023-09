Aktionstag Fridays for Future

Leverkusen: Konzerne, darunter Bayer, standen am Pranger

Dass es nach langer Zeit auch in Leverkusen wieder einen „friday for future“ gab, ist sehr zu begrüßen. So beteiligten sich gut 100 Menschen am Demozug, bei dem vor allem eine Gruppe Schüler mit ihren lautstarken Parolen wie „Streik in der Schule, Streik in der Fabrik – das ist unsre Antwort auf eure Politik!“ für eine kämpferische Stimmung sorgte.

Korrespondenz