Morgen und übermorgen ist es so weit: Konzerte mit "Gehörwäsche" in Stuttgart und Tübingen

In Stuttgart und Tübingen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auch in Kleinstädten wie Albstadt und Balingen wird vor Schulen und unter Freunden geworben.

In Stuttgart ist das Konzert am 15.9. zusammen mit der Band Sündflut im Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10. Einlass 19 Uhr, Eintritt 15 Euro / 10 Euro ermäßigt.

In Tübingen beginnt das Konzert am 16.9. um 18 Uhr an der Platanenallee an der Eberhardsbrücke. Zunächst spielen die Liedermacher klaus zeh & adeline, gegen 19 Uhr Kommando Umsturz aus Karlsruhe und gegen 20 Uhr Gehörwäsche. Parkmöglichkeiten beim Kaufland (Reutlinger Strasse 44) gut 10 Minuten zu Fuß.

Ankündigung mit Flyern